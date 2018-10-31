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И.о. главы ЛНР: обсуждать в Совбезе ООН выборы без ДНР и ЛНР — абсурд

Политика

Выборы в республиках пройдут 11 ноября

Луганск, 31 октября 2018, 00:19 — REGNUM  Совет безопасности ООН поступает абсурдно, обсуждая выборы в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР) без участия представителей этих республик, заявил исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, сообщает 30 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, Совбез ООН обсуждает легитимность выборов в республиках Донбасса, но никто представителей ДНР и ЛНР на обсуждение не приглашал. Пасечник добавил, что выборы проводятся в соответствии с конституцией республик и не противоречат Минским соглашениям.

Напомним, выборы в ДНР и ЛНР пройдут 11 ноября. Жители республик будут выбирать новых глав республик и депутатов парламента.

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