И.о. главы ЛНР: обсуждать в Совбезе ООН выборы без ДНР и ЛНР — абсурд

Луганск, , 00:19 — REGNUM Совет безопасности ООН поступает абсурдно, обсуждая выборы в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР) без участия представителей этих республик, заявил исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, сообщает 30 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, Совбез ООН обсуждает легитимность выборов в республиках Донбасса, но никто представителей ДНР и ЛНР на обсуждение не приглашал. Пасечник добавил, что выборы проводятся в соответствии с конституцией республик и не противоречат Минским соглашениям.

Напомним, выборы в ДНР и ЛНР пройдут 11 ноября. Жители республик будут выбирать новых глав республик и депутатов парламента.