Правозащитники просят правительство Судана освободить арестованных христиан

Хартум, , 23:41 — REGNUM Правозащитники обратились к правительству Судана с просьбой освободить арестованных христиан, 30 октября передает агентство Associated Press.

По информации Африканского центра расследований в интересах мира и справедливости (African Centre for Justice and Peace Studies), девятерых арестованных христиан подвергают унижениям и пыткам.

Службы безопасности Судана арестовали девятерых христиан, в том числе одного священника, 13 октября в районе Ньяла в Южном Дарфуре.

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