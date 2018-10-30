Выборы в США: «Демократы уже решили, как свяжут Трампа по рукам и ногам»

Москва, , 23:20 — REGNUM Победа демократов на промежуточных выборах в Палату представителей США 6 ноября откроет беспрецедентные возможности для давления на американского президента Дональда Трампа. Об этом 30 октября заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Почему крайне важно для демократов в палате представителей всё-таки обойти республиканцев? Вряд ли они победят в Сенате, вряд ли будет две трети, чтобы теоретически запускать сценарий импичмента. Но Палата представителей владеет очень важной функцией, функцией мониторинга и контроля исполнительной власти», — заявил Данюк.

Он отметил, что ранее в американские СМИ произошла утечка информации о том, что в случае победы в палате представителей демократы собираются инициировать более 50 дополнительных расследований в отношении Дональда Трампа.

«Есть проклятие промежуточных выборов — только в 2002 году у Буша младшего удалось сохранить большинство в обеих палатах. И сейчас для Трампа ситуация экзистенциального порядка. Если у него не получится отстоять интересы республикацев, то после промежуточных выборов в конгресс, дополнительные расследования могут его полностью связать по рукам и ногам», — отметил эксперт.

Напомним, что промежуточные выборы в парламент США пройдут 6 ноября. Граждане страны будут выбирать 35 сенаторов, 36 губернаторов штатов и 435 членов палаты представителей, а также десятки других законодателей.