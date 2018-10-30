В Белграде одобрен пакет мер по поддержке сербов в Косово на €40 млн

Белград, , 23:08 — REGNUM Правительство Сербии одобрило пакет экономических мер по поддержке сербких муниципалитетов Косово и Метохии на общую сумму 4,5 млрд динаров (около 40 млн евро), передаёт 30 октября белградское издание «Вечерние новости».

Как сообщается, план Белграда предусматривает реализацию различных проектов на территории Косово в сфере инфраструктуры, здравоохранения, образования, социального сектора, предпринимательства.

Отмечается, что посредством данных мер сербские власти рассчитывают поддержать косовских сербов и дать людям стимул не покидать свои дома, а также обеспечить как для сербов, так и для албанцев «более высокий уровень жизни и перспективы на их земле».

Документ обсуждался сегодня на расширенном заседании правительства Сербии, в котором принимали участие президент республики Александр Вучич и представители косовских сербов.

Как передавало ИА REGNUM, о разработке Белградом конкретного инвестиционного плана и проектов развития инфраструктуры сербских муниципалитетов Косово Александр Вучич сообщил в начале сентября во время двухдневного визита в край.

Глава республики заявил, что хотел бы видеть регион мирным, и пообещал обеспечить сербских детей в Косово детскими садами и школами, открыть фабрики, построить новые дороги и в целом «сделать всё, чтобы у людей было, ради чего оставаться». Вучич также отметил, что не может обещать местным жителям оружие, но и не допустит того, чтобы оружие было применено против них.

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