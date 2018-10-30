Беглов возмущен отсутствием депутатов Госдумы на заседаниях в Смольном

Санкт-Петербург, , 23:20 — REGNUM Депутаты Государственной Думы, связанные с Петербургом, допустили отъём миллиардов рублей из бюджета города в пользу федерального центра и пренебрегают заседаниями правительства Петербурга. Этой практике пора положить конец. К такому выводу пришел врио губернатора Северной столицы Александр Беглов, отмечает 30 октября корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Беглова, думские парламентарии, должны присутствовать во время обсуждения важных для Петербурга вопросов, таких как городской бюджет и Генеральный план.

Врио губернатора заметил, что, если в 2016 году из 18% налога на прибыль 2% у Петербурга забрало министерство финансов, то в 2017 году налог на прибыль составил 17%, а Минфин получил из них 3%. По словам Беглова, 1% равен 9 млрд рублей, а из них Петербург получает назад по распределению лишь 1 млрд рублей.

«У нас дефицит сразу 8 млрд рублей. Слушайте, а чего делают наши депутаты там, в Госдуме и Совете Федерации, которые от Петербурга? 8 млрд рублей — это сколько школ, детских садов? И мы все молчим. Отгрызли от города на ровном месте», — возмутился временный глава Петербурга на заседании правительства города.

Александр Беглов подчеркнул, что это лишь «один пример, а их есть десятки». И в случае необходимости он готов обсудить присутствие депутатов Госдумы и сенаторов в Смольном с их руководством.

«Поэтому, когда рассматривается Генплан и бюджет, депутаты должны быть здесь. Если у депутатов планы, я готов обговорить с председателями обеих палат. Депутаты должны защищать наш город. Мы рассматриваем Генплан, бюджет, а их нет — неправильно», — полагает Беглов.

По мнению врио губернатора, Петербург не имеет тех же возможностей, что и Москва, быть настолько же «добрым соседом» другим регионам, пока не решит собственные проблемы.

«То что зарабатывает город, должно возвращаться к нам. Мы готовы поддерживать проекты и часть федерации отдавать. Но для нас есть много вопросов нерешенных», — сказал Беглов, назвав среди них развитие метро, расселение коммунальных квартир, строительство инженерной инфраструктуры, предоставление жилья многодетным.

«Давайте мы решим эти вопросы, а потом будем помогать другим регионам, как добрые соседи. Как Москва помогает. А у нас пока такой возможности нет. Давайте сначала свои вопросы решим», — повторил Беглов.

Ранее, впрочем, он уже упоминал, что один только комитет по строительству, провалив адресную инвестпрограмму 2018 года на 10,5 млрд рублей, лишил петербуржцев детсадов и поликлиник, которые можно было бы возвести на эти деньги.

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Кроме того, за счет госдолга увеличивается нагрузка на петербургский бюджет, который платит значительные суммы за обслуживание кредитов. По подсчетам Беглова, отдавать за это придется 16 млрд рублей.

«Это около 10 больших школ. За что? Жители должны расплатиться 10 большими школами за то, что мы не можем правильно, рационально, рачительно сформировать бюджет. И должны заплатить за обслуживание долга», — возмутился Александр Беглов.

Напомним, в 2019 году дефицит петербургского бюджета планируется на уровне 52 млрд рублей.

«Это деньги населения нашего города. Кто не умеет работать с этими деньгами, тот профнепригоден. Петербуржцы головой и руками зарабатывают эти деньги, у нас нет ни нефти, ни золота», — подчеркнул градоначальник.

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