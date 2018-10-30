Госдеп США подтвердил убийство американского миссионера в Камеруне

Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Государственный департамент США подтвердил гибель американского гражданина в Камеруне, 30 октября передает агентство Reuters.

По известной на данный момент информации, на северо-западе Камеруна, в поселке Бамбуи погиб миссионер из США — его машина была обстреляна неизвестными боевиками.

На северо-западе Камеруна в настоящий момент идет война между правительственными войсками президента Поля Бийя и сепаратистами-англофонами.

Читайте также: Боевики в Сомали ранили четырёх военнослужащих США, одного убили