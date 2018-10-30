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Госдеп США подтвердил убийство американского миссионера в Камеруне

Политика

Машина миссионера из США была обстреляна боевиками в поселении Бамбуи

Вашингтон, 30 октября 2018, 23:22 — REGNUM  Государственный департамент США подтвердил гибель американского гражданина в Камеруне, 30 октября передает агентство Reuters.

По известной на данный момент информации, на северо-западе Камеруна, в поселке Бамбуи погиб миссионер из США — его машина была обстреляна неизвестными боевиками.

На северо-западе Камеруна в настоящий момент идет война между правительственными войсками президента Поля Бийя и сепаратистами-англофонами.

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