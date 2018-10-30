Новые тенденции: «Американские СМИ смещают акценты с России на Китай»

Москва, , 23:15 — REGNUM Приближение каравана мигрантов из Гондураса к Мексике вызвал бурную волну обсуждений в США. И в этом контексте всё чаще американские СМИ обращают внимание на возрастающее влияние Китая в Центральной Америке. Об этом 30 октября заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Говорят много про караван из Гондураса. Но кто сейчас ключевой игрок в Гондурасе, кто больше всего вкладывает деньги среди иностранных компаний в Гондурас? Конечно же, Китай. Обычно мы вспоминаем лишь про гондурасские сигары. Но китайцы в этом регионе строят (Никарагуанский) канал, про который мы иногда забываем», — заявил Судаков.

Весьма характерны заявления крупнейших американских телеканалов в связи с приближением к Мексике каравана мигрантов, отметил он.

«CNN говорит о том, что колоссальный трафик идёт из Гондураса, огромные наркокартели, которые располагаются в Гондурасе, спонсируют специально все эти караваны и направляют сюда для того, чтобы погубить настоящую Америку и американскую мечту», — указал Судаков.

«Но Fox говорит про другое: да, эти наркокартели существуют и Америка через свои спецслужбы их душит. И самая большая проблема в том, что как раз китайцы вкладывают деньги для того, чтобы отправлять эти караваны, чтобы ухудшать ситуацию в Америке. Получается, что Китай как бы пытается завести определённые мины замедленного действия под Трампа. И теперь основным ключевым игроком и врагом становится не Россия, а Китай», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил в пользу ужесточения контроля за южной границей страны из-за приближения каравана мигрантов из Гондураса. Марш мигрантов стартовал из Сан-Педро-Сула в середине октября. Сначала численность колонны составляла менее 200 человек, но к моменту пересечения границы с Гватемалой она возросла до 1 тыс. По мере продвижения по этой стране число участников увеличилось еще в четыре раза