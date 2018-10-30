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Комиссар ООН требует от саудитов выдать тело Хашогги

Политика

«Без дальнейших задержек и уклонений»

Нью-Йорк, США, 30 октября 2018, 23:09 — REGNUM  Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет потребовала от властей Саудовской Аравии раскрыть местоположение тела убитого журналиста Джемаля Хашогги, 30 октября передает агентство Associated Press.

«Я настоятельно призываю власти Саудовской Аравии раскрыть местонахождение его тела без дальнейших задержек и уклонений», — потребовала Бачелет.

Бачелет отметила, что к убийству Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле, «по всей видимости, причастны высокопоставленные должностные лица Саудовской Аравии» и потребовала участия в расследовании международных экспертов.

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