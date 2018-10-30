Конфликт Трампа со спецслужбами: «Осушить вашингтонское болото не удалось»

Москва, , 23:13 — REGNUM Исход промежуточных выборов 6 ноября, скорее всего, оставит Дональду Трампу шансы на переизбрание на пост президента США в 2020 году. Однако это не снимет тех противоречий, которые существуют между главой Белого дома и американскими спецслужбами. Об этом 30 октября заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Если республиканцы сохранят за собой сенат, у Трампа есть неплохие шансы переизбраться. Помимо этого, у него остаётся огромнейшее лобби — военное лобби, Пентагон. Тем не менее у Трампа есть мина замедленного действия, которую он так и не решил за эти два года — это работа со спецслужбами», — заявил Судаков.

По его словам, несмотря на неоднократные намерения американского президента «осушить вашингтонское болото», в действительности Трамп, как это ни парадоксально, не предпринял никаких шагов, чтобы «переформатировать» спецслужбы под свои интересы.

«Мы не можем назвать никаких шагов, которые он конкретно принял для того, чтобы уничтожить это влияние. И эти спецслужбы шаг за шагом теперь будут мстить Трампу. Они же будут мешать ему проводить кампанию 2020 года», — полагает эксперт.

«По большому счёту, сейчас Трамп как раз должен выстраивать договорённость, бросать кости и покупать эти спецслужбы. Он не может на них давить. Теперь ему остаётся их ублажать», — добавил Судаков.

Промежуточные выборы в США пройдут 6 ноября. Граждане страны будут выбирать 35 сенаторов, 36 губернаторов штатов и 435 членов палаты представителей, а также десятки других законодателей. Исход выборов окажет сильное влияние на остаток президентского срока Дональда Трампа. Согласно социологическому исследованию Gallup, с 21 по 28 октября рейтинг действующего главы Белого дома снизился с 44 до 40%.