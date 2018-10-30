Эксперт: «Ротация губернаторов — нормальная, продуманная, логичная история»

Москва, , 22:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с ушедшими в отставку руководителями ряда субъектов Российской Федерации. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время встречи Владимир Путин поблагодарил бывших губернаторов за их многолетнюю работу.

Глава государства пожелал успехов бывшим губернаторам и выразил слова благодарности за проделанную работу.

«Уверен, что вам удастся, во всяком случае, я буду к этому стремиться, использовать имеющиеся у вас навыки, опыт (и жизненный, и профессиональный) для того, чтобы использовать их и на других участках работы», — сказал президент России.

«Мы видим, что уже значительное время в стране проходит обновление управленческого корпуса. И прошедшая в последнее время ротация губернаторского корпуса — часть этого большого процесса. Принципиально важно, чтобы в систему государственной власти приходили бы новые люди, управленцы с разнообразным опытом, люди, которые несут вместе с собой новые компетенции, новые подходы, адекватные сегодняшнему дню», — считает политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Ротация губернаторов это нормальная, продуманная, логичная история. Люди по целому спектру причин оставили свои должности. Но сегодня на встрече с ними президент России подчеркнул, что все они — достаточно опытные, с большим профессиональным багажом, который стране еще пригодится», — отметила Анна Федорова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Также важно отметить, что ротация и обновление власти проходит достаточно спокойно — нет порывов при смене власти «переписывать все с чистого листа». Жизненный опыт тех губернаторов, которые покинули свои посты, будет востребован. И эта система преемственности и спокойного обновления власти — именно то, что нужно России на текущем этапе», — завершила свой комментарий Анна Федорова.

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