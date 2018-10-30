El Mundo: Испанский язык изгоняется из каталонских школ

Мадрид, , 22:08 — REGNUM После лавины внутренней критики, обрушившейся на новую «Языковую модель системы образования Каталонии» из-за простой констатации факта, что испанский язык находится под угрозой в условиях «тотальной каталонизации», правительство региона решило пойти навстречу самым радикальным сторонникам сепаратизма, сообщает сегодня, 30 октября, издание El Mundo.

Женералитет призвал родителей школьников, а также самих детей жаловаться на учебные заведения, которые не выполняют директивы министерства образования насчет языковой политики — главным образом насчет того, что единственным языком, на котором ведется преподавание в регионе, должен быть каталонский. Для большей наглядности каталонские образовательные центры отныне обязаны размещать на своих сайтах информацию обо всех «лингвистических проектах».

Навязывая школам и институтам полную прозрачность в принудительном порядке, министерство образования Каталонии настоятельно порекомендовало «семьям и ученикам» усилить бдительность и немедленно «предупреждать» власти обо всех нарушениях языковой программы региона. Кроме того, было объявлено о планах по созданию специального корпуса инспекторов, который будет подчиняться не образовательному ведомству, а непосредственно правительству и заниматься урегулированием конфликтов, связанных с языковой ситуацией.

Таким образом, Женералитет Каталонии по сути выполнил требования «Платформы в защиту языка» — воинствующей организации, озабоченной правами каталонского и давно настаивавшей на санкциях в отношении всех учебных заведений, включая коммерческие, которые не используют местный язык для обучения детей.

При этом каталонские власти в целом не возражают против того, чтобы отдельные школы, независимо друг от друга, имели возможность расширить употребление кастильского (т.е. испанского) языка на занятиях — но строго в тех случаях, «когда кастильский не имеет социальной силы и не является родным языком учеников». Следить за тем, чтобы испанского языка в расписании учебных заведений стало не слишком много, будут новые инспекторы, подчиняющиеся правительству.

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Впрочем, вероятность увеличения часов преподавания испанского в каталонских школах и без всяких инспекций невелика, считает El Mundo. Как выяснило издание, даже те учебные заведения, в которых не выполняются юридические нормы по обучению детей испанскому (а он по-прежнему остается вторым официальным языком региона), не намерены вносить изменения в действующий учебный план.