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Второй караван мигрантов из Гондураса добрался до Тапачула в Мексике

Политика

Первый караван обгонят своих последователей на 400 километров

Второй караван мигрантов из Гондураса добрался до Тапачула в Мексике
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мигранты

Мехико, 30 октября 2018, 22:26 — REGNUM  Второй караван мигрантов из Центральной Америки добрался до города Тапачула на юге Мексики, 30 октября передает агентство Associated Press.

Численность второго каравана немногим превышает 1000 человек. Первый караван, численностью около 4000 человек, обгоняет второй на 400 километров и находится в Оахаке.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября президент США Дональд Трамп уже распорядился направить на мексиканскую границу дополнительно 5200 военнослужащих для сдерживания мигрантов.

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