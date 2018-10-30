Дания объявила об отзыве своего посла из Тегерана

Копенгаген, , 21:59 — REGNUM Власти Дании приняли решение об отзыве своего посла из Тегерана из-за предполагаемых действий иранских спецслужб на территории страны. Об этом сообщил 30 октября министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

По его словам, Копенгаген также будет добиваться введения Европейским союзом новых санкций против Тегерана в связи с якобы готовившимся иранской разведкой убийством на территории Дании.

Ранее сегодня посол Ирана был вызван в МИД Дании для дачи объяснений в связи с инцидентом. При этом было отмечено, что Копенгаген рассматривает возможные дальнейшие шаги в отношении Тегерана.

По сообщениям СМИ, иранские спецслужбы планировали осуществить убийство лидера датского отделения организации «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза» (ASMLA), которая поддерживает создание в иранской провинции Хузестан независимого государства.

В начале октября появлялась информация о том, что посольство Ирана в Копенгагене объявило террористам троих иранцев, находящихся на территории Дании.