Ингушетия: мнение помощника-советника главы региона Артема Перехриста

Магас, , 21:50 — REGNUM «Постановлением Конституционного Суда Республики Ингушетия (КС РИ) от 30 октября 2018 г. № 19-П Закон Республики Ингушетия от 4 октября 2018 г. № 42-РЗ «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетией и Чеченской Республикой» признан не соответствующим Конституции Республики Ингушетия (ст.4, 11, ч.2 ст.103 и ст.111), а также неконституционным по порядку его принятия. Кроме того, КС РИ установил, что Соглашение об установлении границы не порождает правовых последствий без его утверждения на референдуме Республики Ингушетия.

Постановление КС РИ представляется неправосудным, необоснованным, принятым с нарушением требований законодательства по следующим основаниям:

1. КС РИ необоснованно не прекратил производство по делу в связи с отзывом своей подписи 2 из 12 подписавших запрос депутатов Народного Собрания РИ. Таким образом, КС РИ принял решение на основании нелегитимного запроса, подписанного менее 1/3 депутатов Народного Собрания РИ (10 из 32).

2. При рассмотрении дела был нарушен принцип независимости в деятельности КС РИ, а также принцип объективности и беспристрастности судей.

Председатель КС РИ Гагиев А.К. входил в состав Комиссии Правительства Республики Ингушетия по взаимодействию с органами государственной власти Чеченской Республики по вопросам определения границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. В силу положений ст.53 Конституционного закона Республики Ингушетия от 28 декабря 2001 г. № 10-РКЗ «О Конституционном Суде Республики Ингушетия» (далее — Закон РИ) судья ранее в силу должностного положения участвовавший в принятии акта, являющегося предметом рассмотрения, должен быть отстранен от участия в рассмотрении дела.

Кроме того, председатель КС РИ Гагиев А.К. на стадии рассмотрения законопроекта Республики Ингушетия об утверждении Соглашения направил в Народное Собрание РИ за своей подписью отзыв, в котором на стадии рассмотрения законопроекта изложил свою позицию (аналогичную принятому КС РИ решению по делу).

Несмотря на поданное Народным Собранием РИ ходатайство об отводе Председателя КС РИ Гагиева А.К., он продолжил участие в судебном заседании.

При этом другой судья КС РИ Доскиев И.Б. участвовал в митинге, проводимом против утвержденного Соглашения. Таким образом, в отношении второго судьи очевиден вопрос о его объективности и беспристрастности при рассмотрении соответствующего дела.

Таким образом, рассмотрение дела осуществлялось необъективным и небеспристрастным составом суда.

3. КС РИ необоснованно принял к рассмотрению указанное дело, поскольку к его полномочиям относится проверка конституционности только не вступивших в силу соглашений РИ. В данном случае Закон и утвержденное им Соглашение вступили в силу, что исключает возможность с учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации (определение от 2 июля 2013 г. № 1055-О) проверить конституционность Закона без оценки конституционности утвержденного им Соглашения. Вместе с тем проверка конституционности вступившего в силу договора между органами государственной власти субъектов Российской Федерации относится к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, так как затрагивает интересы двух субъектов Российской Федерации.

В целом судебные заседания проходили с постоянными процедурными нарушениями, стороны не приглашались официально, в установленном порядке, а узнавали о судебном процессе из СМИ и социальных сетей.

Решение суда оглашалось кулуарно, несмотря на то, что судебные заседания являются открытыми.

Также судом не были изучены все поступившие материалы, заключения и отзывы, было отказано заинтересованным сторонам в праве изучить материалы дела».

Читайте ранее на эту тему: Эксперты: вопрос о границе между Чечней и Ингушетией — в полномочиях КС РФ; Ингушетия: как будут развиваться события?