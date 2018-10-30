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Участникам санкционного списка РФ предрекли незавидное будущее

Политика

В санкционные списки РФ в отношении Украины могут попасть более 50 физических лиц и около 360 компаний

Участникам санкционного списка РФ предрекли незавидное будущее
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Москва, 30 октября 2018, 21:41 — REGNUM  Попавшие в санкционные списки России граждане Украины будут оболганы у себя на родине или объявлены агентами Кремля, заявил 30 октября экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Кто-то полагает, что те, кого российское правительство внесет в список санкционный, автоматически станут патриотами и борцами за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины. Уверяю, будет не так. Потому что украинская политика настолько черноротая, что оболгут людей, которых внесут в список. Может быть наоборот — обвинят агентами Кремля», — сказал Килинкаров.

Напомним, по данным источников, в санкционные списки РФ в отношении Украины могут попасть более 50 физических лиц и около 360 компаний.

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