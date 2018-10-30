Погранслужба Украины: никакого обмена моряков с судна «Норд» не было

Киев, , 21:24 — REGNUM Никакого обмена семерых российских моряков с сейнера «Норд» на семерых украинских моряков с судна «ЯМК-0441» не было, сообщает 30 октября пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Госпогранслужба Украины попыталась выставить обмен в таком свете, что его якобы не было. Так, ведомство заявило, что российские моряки выехали с Украины «добровольно» и никто их якобы не ограничивал в передвижении. Украинские пограничники лицемерно заявили, что российские моряки «могли поехать домой несколько месяцев назад». А вот украинские моряки, по заявлению ведомства, были именно отпущены российскими пограничниками, а не «добровольно вернулись» на Украину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские моряки на Украине удерживались насильно и все их попытки покинуть территорию этой страны пресекались украинскими силовиками.

Напомним, экипаж сейнера «Норд» из 10 человек был буквально захвачен в плен украинской стороной, которая сфабриковала обвинения против моряков. Ранее двоим морякам удалось вернуться в Россию. На данный момент капитан по-прежнему остается в плену на Украине.