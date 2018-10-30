Тимошенко остается оппонентом вступления в НАТО — эксперт

Киев, , 21:12 — REGNUM Глава украинской партии «Батькивщина» остается противником вступления Украины в НАТО. Об этом 30 октября написал на своей странице в Фейсбуке политолог Виктор Уколов, комментируя выступление Тимошенко на презентации Новой стратегии мира и безопасности в Киеве.

«Для меня также показательно, что больше всего Тимошенко критиковала решение Порошенко, который поставил требование перед украинской армией достичь стандартов НАТО. Это свидетельствует, что Тимошенко остается оппонентом вступления в НАТО, чтобы она не писала на своих билбордах», — отметил Уколов.

Он напомнил, что в 2014 году Тимошенко так и не создала обещанное «Движения сопротивления».

«Юлия Тимошенко сегодня забыла, что военный кабинет уже давно существует, и в него входит не она, а Главнокомандующий, министр обороны, НГШ… А вообще все это напоминает невыполненное ею обещание о создании так называемого «Движения сопротивления» в 2014 году.Тогда также была пресс-конференция и даже объявлен штаб, но дальше дело не пошло», — добавил Уколов.

По его словам, ветераны «АТО» устроили акцию протеста под зданием, где Тимошенко презентовала Новую стратегию мира. «Плакаты на фото принесли ветераны АТО, который пришли с пикетом на презентацию, потому что не доверяют «мирному плану» Тимошенко, подозревая, что за ним скрывается капитуляция», — подытожил Уколов.

Как сообщалось, 30 октября в Киеве на презентации Новой стратегии мира и безопасности глава украинской парламентской фракции «Батькивщина» Тимошенко раскритиковала военную доктрину президента Петра Порошенко. По ее словам, доктрина нуждается в серьезной доработке, поскольку в ней прописана «полная совместимость» украинской армии со стандартами НАТО. Тимошенко назвала документ утопией.

«Наша команда начинает создавать настоящие стратегические доктрины и законопроекты, которые будут обеспечивать воплощение их в жизнь по строгому графику и которые будут абсолютно адекватны всем глобальным вызовам», — сказала Тимошенко.

При этом Тимошенко считает, курс Украины на интеграцию в НАТО должен быть вынесен на всеукраинский референдум.

«Сегодня вопрос членства Украины в НАТО все ещё разделяет Украину. Решать его окончательно нужно в зале Верховной Рады, включая эту норму в изменения в Конституцию, а также на всеукраинском референдуме», — добавила Тимошенко.