В БПП испугались готовности Тимошенко пересмотреть военную доктрину

Киев, , 21:07 — REGNUM Советник президента и министра обороны Украины Юрий Бирюков назвал «шизофренией» слова лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко относительно дальнейшего сотрудничества Украины с НАТО.

«Надежные гарантии Украины только в НАТО, говорит лидер пророссийской партии «Родина» (Батькивщина). Но стратегию развития ВСУ и план по адаптации к стандартам и протоколам НАТО надо обязательно пересмотреть. И это она говорит одновременно! Когда один и тот же человек одновременно озвучивает прямо противоположные вещи, когда этот человек делает совершенно противоречащие друг другу вещи — психиатры часто ставят диагноз «шизофрения». Но Тимошенко всеми силами из себя изображает кандидата на пост президента Украины, так что ее поведение объяснимо», — написал Бирюков 30 октября на своей странице в Фейсбуке.

Он напомнил, что в январе 2008 года Тимошенко подписала письмо на имя генсека НАТО с просьбой о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО.

«А в апреле того же года отказывается от участия в комиссии Украина — НАТО в рамках Бухарестского саммита. Тот год вообще был знаковый на ее «странные» действия. В год, когда Россия вторглась в Грузию», — считает Бирюков.

Советник также напомнил, что в феврале 2018 года на Мюнхенской конференции по безопасности Тимошенко заявила, что Украине нужно учитывать мнение России и не стремиться в НАТО.

«Сколько голосов дала пророссийская партия Родина (Батькивщина) при голосовании за постановление ВР об осуждении российской агрессии? Не терзайте Гугл, они не голосовали… Расскажите мне про ее патриотизм и про НАТО, да. Очень хочу послушать. Расскажите мне о том, как нужно восстанавливать Вооруженные силы Украины после тех лет, когда бюджет резали пополам. А потом на Мюнхенской конференции она просто заявила в лоб — Украине нужно учитывать мнение России и не стремиться в НАТО», — подытожил Бирюков.

Ранее, 30 октября, в Киеве на презентации Новой стратегии мира и безопасности глава украинской парламентской фракции «Батькивщина» Тимошенко раскритиковала военную доктрину президента Петра Порошенко. По ее словам, доктрина нуждается в серьезной доработке, поскольку в ней прописана «полная совместимость» украинской армии со стандартами НАТО. Тимошенко назвала документ утопией.

При этом Тимошенко считает, курс Украины на интеграцию в НАТО должен быть вынесен на всеукраинский референдум.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года президент Порошенко утвердил новую военную доктрину. В частности, украинская власть признала, что Россия — враг номер один. В документе словосочетания «российская агрессия» и Российская Федерация встречаются 39 раз. До 2020 года украинскую армию должны переформировать и перевооружить под стандарты НАТО.

При этом доктрина отмечает «ряд главных угроз со стороны России: от полномасштабной военной агрессии и развертывания в оккупированном Крыму ядерного оружия — до наращивания военных группировок вблизи украинских границ». В то же время предполагается, что количество контрактников в украинской армии достигнет 70%. Согласно новому военному курсу, должно измениться и само размещение военных частей. Их с Западной Украины будут переносить на восток — ближе к линии соприкосновения.

Напомним, в июле 2018 года президент Порошенко заявил, что более половины украинцев поддерживают вступление в НАТО и евроинтеграцию. Кроме того, в самом альянсе выступают за ускорение вступления Украины.