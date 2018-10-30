Киев призвали не вводить двойные стандарты относительно гражданства России

Киев, , 21:02 — REGNUM Киев резко сменил риторику по отношению к двойному гражданству. Украина должна внедрить универсальные подходы в политике двойного гражданства, чтобы не дискредитировать граждан России, Израиля, Польши и Венгрии. Об этом 30 октября в эфире телеканала NewsOne заявил украинский политолог Руслан Бортник, комментируя слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об условиях предоставления двойного гражданства.

«Это очень серьезная смена риторики украинской власти, которая, напомню, раньше отрицала любую возможность принятия второго гражданства и признания его в правовом поле. Очевидно, что в Европейском союзе и Венгрии объяснили Климкину, что сегодня в мире более 80 стран или признают двойное гражданство, или не наказывают людей за другие формы гражданства… То, что касается дискредитации граждан других государств. Речь идет не только о гражданах России, но и об Израиле или Польше, или Венгрии. Поэтому подход должен быть универсальным, иначе этот подход не будет выглядеть правовым», — сказал Бортник.

Он сообщил, что вопросы двойного гражданства решаются путем заключения двусторонних соглашений между странами.

«Именно такое соглашение сегодня готовит или предлагает Климкин министерствам иностранных дел Украины и Венгрии — украинско-венгерское соглашение о признании условий получения и использования двойного гражданства. Возможно, это стало бы выходом из этой ситуации. Хотя здесь возможны осложнения в двух аспектах — относительно ограничений, которые могут быть установлены этим соглашением. Например, для госслужащих, военных и других служащих», — допускает Бортник.

Эксперт отметил, что двойное гражданство узаконит пребывание иностранных граждан в правительстве Украины.

«Скажите, а министрам можно иметь двойное гражданство, а губернаторам, а мэрам городов? А у самого Климкина или президента Украины точно нет двойного гражданства? У них точно нет гражданства других стран? Или, возможно, есть основания считать, что это совсем не так? Двойное гражданство открывает дорогу для получения должностей в украинском правительстве для граждан других государств. То, что раньше делали незаконно относительно Яресько, Абромавичюса, Супрун и еже с ними, сегодня это станет законным. Это может очень сильно влиять на политику», — рассказал Бортник.

Он также проинформировал, что двойное гражданство позволит украинцам выжить в условиях разрушения социальных функций государства Украина.

«Двойное гражданство не должны иметь лица, которые имеют доступ к государственной тайне высокого уровня. Все остальные граждане, учитывая уровень разрушения социальной защиты, имеют право и необходимость иметь гражданство других, более развитых стран», — подытожил Бортник.

Как сообщалось, 30 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал начать дискуссию о двойном гражданстве. По его словам, второе гражданство не должны иметь госслужащие и военные.

«Сейчас мы в Украине должны начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран, нужно честно это сказать», — сказал Климкин, отметив, что о двойном гражданстве с Россией не может быть и речи.

Он призвал украинцев сдать российские паспорта.

«Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные — давайте разговаривать. Двойное гражданство может быть только при четких условиях. Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности», — считает Климкин.

Министр напомнил, что двойное гражданство практикуют в некоторых странах Европы.

«А у нас его носители нарушают законодательство, хотя это еще не значит, что они — преступники. В АТО погибли по меньшей мере 11 граждан Венгрии», — отметил Климкин.