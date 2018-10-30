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«И не затягивайте с этим» — Эрдоган требует от саудитов сдать убийц Хашогги

Политика

«Мы не можем оставить этот вопрос нерешенным»

«И не затягивайте с этим» — Эрдоган требует от саудитов сдать убийц Хашогги
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эрдоган

Анкара, 30 октября 2018, 21:23 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от властей Саудовской Аравии раскрыть всех подозреваемых по «делу Хашогги» — в том числе организатора убийства журналиста, 30 октября передает агентство Reuters.

«Мы не можем оставить этот вопрос нерешенным… Нет смысла затягивать с этим или пытаться спасти кого-то», — заявил Эрдоган журналистам.

Эрдоган отметил, что суд над убийцами может проходить в Турции, так как местом убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги является Стамбул.

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