МИД России встревожен информацией о подготовке новых провокаций в Сирии

Москва, , 20:51 — REGNUM Москва встревожена продолжающей поступать из различных источников информацией о подготовке в Сирии новых провокаций с химическим оружием. Об этом говорится в распространённом 30 октября заявлении МИД России.

«Из различных источников поступает всё больше тревожной информации, что на территории Сирии отдельные группы террористов и экстремистов не оставляют попыток осуществить масштабные провокации с применением химического оружия и токсичных веществ», — говорится в сообщении.

По сведениям российской стороны, к данным усилиям «с готовностью подключаются активисты печально известной псевдогуманитарной организации «Белые каски», специализирующейся на постановочных съемках».

«Абсолютно очевидно, что основная цель химических провокаций экстремистов — дать очередной предлог внешним противникам законного правительства в Дамаске для осуществления агрессивных действий, подобных противоправным ракетным ударам США, Великобритании и Франции», — отмечают в МИД.

Подчёркивается, что подобные действия также нацелены на подрыв политического процесса в Сирии, сдерживание восстановления страны и возвращения на родину беженцев и внутренне перемещённых лиц.

В МИД также уверены, что в случае успеха новых провокаций «по уже хорошо отработанной схеме ангажированные политики, эксперты и журналисты» назначат виновными в применении химического оружия законные власти Сирии, а Россия и Иран попутно будут обвинены в потворстве таким преступлениям.

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