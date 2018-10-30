Избирательная система в РФ: 25 лет позитивного развития

Москва, , 20:46 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 30 октября, встретился с представителями ЦИК и избирательных комиссий регионов на торжественном мероприятии в честь 25-летия избирательной системы Российской Федерации.

«Никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, искажать их позицию, заявленную на голосовании», — сказал президент России в ходе встречи.

Глава государства также подчеркнул, что любое незаконное вторжение в ход выборов, а также в общественно-политическую жизнь России, попытки нечистой игры на этом поле должны жестко пресекаться.

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«Безусловно, за последние 25 лет мы наблюдали очень активное развитие элементов общественного контроля за выборами. Выросло количество неправительственных организаций, которые занимаются наблюдением за выборами. Если раньше в России был известен только Российский фонд свободных выборов, то сейчас появилось много других проектов, коалиций общественников, к процессу подключились Общественные палаты регионов, развились проекты «Независимый общественный мониторинг», «Гражданский контроль», Корпус наблюдателей «За чистые выборы», десятки федеральных и региональных гражданских организаций», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член СПЧ, председатель координационного совета Общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека», заместитель председателя комиссии Совета по информационному сопровождению государственной национальной политики Александр Брод.

«Изменялось и законодательство. Сначала появилось видеонаблюдение на участковых избирательных комиссиях, а сейчас и на территориальных избирательных комиссиях, появились новые технологии, в частности — QR-коды на протоколах, что снижает возможности их переписывания и подделки. Реализуется программа «Мобильный избиратель», что позволяет избежать открепительных удостоверений и голосовать по месту нахождения, а не по месту прописки», — подчеркнул эксперт.

«Что же касается конкретно механизмов общественного контроля, важно, что изменилось законодательство, которое теперь позволяет не только политическим партиям и кандидатам выдвигать своих наблюдателей, но Общественным палатам — федеральной и региональным, как на президентских, так и на региональных выборах. И мы видим, что значительно усилилась дискуссия со стороны экспертного сообщества, со стороны общественных организаций относительно чистоты выборов. Мы видим, как общественники предотвращают возможные нарушения, обнаруживают факты «вбросов» бюллетеней, подкупа, говорят о низком качестве списков избирателей, если таковое имеет место. То есть значительно увеличилось присутствие и участие институтов гражданского общества в избирательном процессе», — продолжил эксперт.

«Следует также отметить, что мы видим гораздо большую открытость избирательной системы, чем раньше, улучшился контакт ЦИК и региональных избиркомов с общественниками, они приглашаются на рабочие заседания, их голос слышен, и нужно отдать должное — теперь у избирательной системы нет разделения на «наших, избиркомовских» и «не наших, общественников». Избирательная система стала открытой для общественных организаций, которые часто бывают настроены к ней даже критически», — отметил общественный деятель.

«Проделан очень серьезный путь в развитии общественного контроля. Конечно, нужно еще совершенствовать эти механизмы, лучше учить наблюдателей, способствовать их более оперативному реагированию на возможные нарушения, но эти позитивные изменения нельзя не заметить», — завершил свой комментарий Александр Брод.

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