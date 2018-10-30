Киеву советуют уволить министра, угрожавшего минировать море

Москва, , 20:41 — REGNUM Украина могла предотвратить проверки своих судов в Азовском море, отправив в отставку министра Владимира Омеляна, допустившего эскалацию, сообщил 30 октября экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Господин Омелян лично заявлял, будучи министром инфраструктуры, о том, что необходимо минировать Азовское море. Это были его слова. А потом он начал удивляться, как так, Россия позволяет себе досматривать все без исключения суда, которые заходят в Азовское море. Ну если вы заявляете, будучи в ранге министра, о том, что будете минировать Азовское море, как должна это воспринимать противоположная сторона?» — сказал Килинкаров.

Он пояснил, что должна была сделать Украина, чтобы предотвратить конфликт:

«После заявления Омеляна премьер-министр Украины должен был выступить с инициативой, чтобы отправить этого министра в отставку».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября состоялся обмен моряков российского судна «Норд» на украинских браконьеров.

29 октября глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассчитывает на введение в отношении российских черноморских портов санкций со стороны стран Евросоюза и США.

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