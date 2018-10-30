Москалькова: Переговоры по обмену капитана «Норда» начаты

Москва, , 20:23 — REGNUM Уполномоченная по правам человека при президенте Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что уже сегодня, 30 октября, начинаются переговоры по обмену капитана российского судна «Норд» на капитана украинского судна ЯМК-0041.

«Мы сегодня начинаем процесс переговоров на этот счёт (по обмену капитанами — ИА REGNUM ). Мы сегодня с европейским институтом омбудсменов и его прогрессивными представителями вычерчиваем «дорожную карту» решения этого вопроса», — сказала Москалькова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня состоялся обмен семерых моряков российского сейнера «Норд» на семерых моряков украинского судна ЯМК-0041, экипаж которого занимался браконьерством у берегов Крыма.

Однако на Украине в плену остается капитан «Норда» Владимир Горбенко, против которого сфабриковано уголовное дело.

Напомним, что экипаж российского сейнера «Норд» не нарушал никаких законов, а мирно ловил рыбу в Азовском море. Украинские пограничники захватили его и привели в Бердянск. Против команды «Норда», состоящей из российских граждан, были сфабрикованы различные обвинения. Двоим морякам удалось выбраться с Украины и вернуться в Крым. Семерых обменяли сегодня. Капитан Горбенко остается в плену.

Что касается украинского судна ЯМК-0041, то его экипаж занимался браконьерством у берегов Крыма. Судно было задержано российскими пограничниками.