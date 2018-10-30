Исламское движение Нигерии обвиняет военных в убийстве 27 шиитов

Абуджа, , 20:31 — REGNUM Исламское движение Нигерии заявило об убийстве военными 27 мусульман-шиитов, участвовавших в маршах протеста, 30 октября передает агентство Associated Press.

По словам представителя движения Ибрагима Мусы, военные убили шестерых протестующих в воскресенье, 28 октября, и ещё 21 человека — во время разгона демонстрации в Абудже в понедельник, 29 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября военные в столице Нигерии открыли огонь по демонстрации шиитов, требовавших освобождения религиозного лидера Ибрагима Закзаки.

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