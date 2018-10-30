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Лидер повстанцев Южного Судана возглавит «делегацию оппозиции» в Джубе

Политика

31 октября в столице Южного Судана будут праздновать заключение мира

Лидер повстанцев Южного Судана возглавит «делегацию оппозиции» в Джубе
Hannah McNeish
Риек Мачар

Джуба, 30 октября 2018, 20:02 — REGNUM  Лидер повстанцев Южного Судана Риек Мачар после возвращения в страну примет участие в праздновании мирного соглашения с правительством в Джубе, 30 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению повстанцев, 31 октября Мачар возглавит «делегацию оппозиции» на официальных праздничных мероприятиях в столице Южного Судана.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября правительство Южного Судана начало освобождение политзаключенных в соответствии с мирным соглашением между президентом Сальвой Кииром и Мачаром, подписанным 12 октября.

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