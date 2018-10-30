Экипаж «Норда» сберег в плену российский флаг

Москва, , 19:36 — REGNUM Старший помощник сейнера «Норд» Юрий Савельев рассказал, как удалось сохранить флаг России. Российские моряки, вернувшись на родину, развернули триколор перед журналистами.

«Мы когда вышли из Керчи 24 марта, он висел у нас на рее. До 26 апреля, когда мы ушли с судна. Мы сняли утречком и пронесли. Сейчас идем в Керчь, в Россию», — сообщил старший помощник капитана Юрий Савельев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж судна «Норд» 30 октября обменяли на украинских браконьеров. Обмен произошел на пропускном пункте «Армянск» в Крыму на границе с Украиной. Капитаны «Норда» и судна браконьеров в обмене не участвовали.

Читайте ранее в этом сюжете: Экипаж крымского «Норда» отпустили домой