Тамбовский губернатор рассказал Медведеву о стратегии развития региона

Тамбов, , 19:23 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным. На встрече, которая прошла в Москве сегодня, 30 октября, обсуждён ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития Тамбовщины, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Глава региона представил премьеру экономический и инвестиционный потенциал области.

«Стратегическая цель развития Тамбовской области до 2035 года — лидерство в удовлетворенности населения качеством жизни и окружающей среды на основе индустриализации, социальной модернизации, всесторонней цифровизации и эффективного государственного регулирования», — отметил Александр Никитин.

По его словам, региональная политика подчинена решению этих задач. Активно развиваются жилищные программы, улучшается медицинское и социальное обслуживание (в 2018 году построены детский хирургический центр, перинатальный центр, геронтологический центр), строятся школы и детские сады, создаются новые рабочие места, предпринимаются меры по стимулированию рождаемости.

Губернатор констатировал, что в основе социальной политики — экономический рост. Тамбовская область — в топ-20 национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, в десятке лидеров — по уровню развития государственно-частного партнерства, во второй группе регионов по инновационному развитию (25 место). Это показатели привлекательности Тамбовщины для российских и зарубежных инвесторов. Александр Никитин подчеркнул, что каждый инвестор получает необходимое сопровождение. В этом году создано открытое деловое пространство «Геометрия бизнеса» для поддержки малого и среднего бизнеса, где услуги оказываются в режиме «одного окна».

Инвесторы понимают, что знак «Выращено и произведено в Тамбовской области» — это привлекательный бренд, ведь область пять лет подряд занимает высшую позицию в экологическом рейтинге России, а город Мичуринск является единственным аграрным наукоградом в стране, отметили тамбовский губернатор отметил. Весомый вклад в инновационное развитие АПК ожидается от научно-технологического центра «Мичуринская долина», над созданием которого регион работает при поддержке федерального центра. Здесь будет организована новая научно-производственная экосистема для развития инновационных форм бизнеса в агропромышленном комплексе. Этот проект — логическое продолжение идей национальной технологической инициативы, «Индустрии 4.0», направленный на выполнение поручений президента России Владимира Путина по формированию комплекса новых технологий и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году.

Александр Никитин также сообщил, что серьезное внимание уделяется на Тамбовщине вопросу подготовки кадров для экономики региона. Агентство стратегических инициатив присвоило Тамбовщине статус «Регион-наставник» за успехи во внедрении регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Совместно с АСИ создается новая модель интеграции общего и дополнительного образования. Основными площадками в этой работе являются образовательный комплекс «Школа Сколково — Тамбов» и детский технопарк «Кванториум-Тамбов».