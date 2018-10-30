Путин: Россия никогда не забудет референдум в Крыму

Москва, , 19:05 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страна никогда не забудет день референдума о присоединении Крыма к России. Об этом глава государства сказал сегодня, 30 октября, на мероприятии, посвященном 25-летию российской избирательной системы.

На торжественном мероприятии в честь 25-летия российской избирательной системы глава одной из территориальных избирательных комиссий Севастополя Елена Вовк отметила, что этот день стал особенным для региона.

«По поводу выступления коллеги из Севастополя. Она сказала, что день референдума они не забудут никогда, мы тоже никогда не забудем. Вся Россия не забудет», — сказал российский лидер.

Также Путин выразил уверенность, что в будущем крымчане будут помнить тех, кто организовал референдум.