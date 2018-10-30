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Командующий «ООС» в Донбассе: Украина не готовится к боевым действиям

Политика

Украинские каратели продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Донбасса

Киев, 30 октября 2018, 19:24 — REGNUM  Украинская армия не готовится к боевым действиям в населенных пунктах, заявил командующий «операцией объединенных сил» («ООС») генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает 30 октября «112 Украина».

По его словам, военнослужащие ВСУ не готовятся к боевым действиям, но готовы «к выполнению любых задач».

Напомним, украинская армия начала боевые действия против собственных граждан в Донбассе в 2014 году. Изначально ВСУ применяли всё доступное им вооружение, включая боевую авиацию, однако после появления у ДНР и ЛНР средств ПВО украинские боевики перестали бомбить республики с воздуха.

Украинские каратели непрерывно в течение более четырех лет обстреливают из минометов и гранатометов населенные пункты ДНР и ЛНР, убивая и раня мирных жителей.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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