МВД Грузии: Законопроект о культивации конопли приостановлен

Тбилиси, , 18:58 — REGNUM Законопроект о культивации конопли приостановлен, сегодня его рассмотрение не планировалось, заявила журналистам после заседания комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты парламента Грузии заместитель министра иностранных дел Натия Мезвришвили.

Она выразила недоумение тем, почему депутаты, не проконсультировавшись с правительством, поставили на заседании комитета вопрос об отзыве этого законопроекта.

«Для меня это заявление было неожиданным. Потому что еще до начала заседания я четко и ясно заявила, что сегодня мы выдвигаем законопроект о потреблении марихуаны. Законопроект о культивации приостановлен. На этом этапе вопрос его обсуждения в повестке дня не стоит. Почему он был приостановлен — обществу хорошо известно. Мы хотели провести консультации с широкими кругами общества. Сегодня комитет поставил этот вопрос абсолютно несогласованно, без обсуждения с широкими кругами, не обсуждался он ни с другими депутатами парламента, ни с членами правительства», — заявила Мезвришвили.

Она подчеркнула, что правительство обсудит предложение об отзыве законопроекта и сообщит о своем решении обществу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, МВД Грузии разработало и представило в парламент два законопроекта по марихуане: один касался санкций за потребление и реализацию наркотика, другой — культивации и экспорта конопли в медицинских и косметических целях. Объясняя пользу второго законопроекта, его авторы приводили пример других, развитых стран, которые успешно экспортируют коноплю и делают на этом немалые деньги. Крупные доходы в бюджет от экспорта марихуаны были одним из основных аргументов сторонников этой идеи. Подобная инициатива вызвала серьезный протест в обществе, и в преддверии президентских выборов правительство и парламент Грузии заявили о приостановке обсуждения этого законопроекта. Они пообещали провести широкие дискуссии с обществом и разъяснить ему всю пользу данного законопроекта.

Между тем оппозиционные нынешним властям СМИ сообщили, что за инициативой культивации конопли стоят бизнес-интересы председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, состоящего, по их информации, в международной корпорации, одним из направлений деятельности которой является именно экспорт конопли.