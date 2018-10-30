Парламент Грузии просит правительство отозвать законопроект о марихуане

Тбилиси, , 18:54 — REGNUM Парламент Грузии обратится к правительству с просьбой об отзыве законопроекта, предусматривающего культивацию и экспорт конопли в медицинских и косметических целях. Соответствующее предложение было выдвинуто на заседании комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты парламента Грузии заместителем председателя этого комитета Леваном Коберидзе. Одной из причин, заставивших его задуматься о целесообразности такого шага, депутат назвал предвыборные процессы и результаты проходивших 28 октября президентских выборов.

«Предвыборные процессы и результаты выборов выявили много факторов, над которыми следует задуматься. Общество четко зафиксировало свое мнение по многим событиям и многим вопросам, и есть темы, которые требуют глубокого обсуждения вместе с обществом. Мы прекрасно понимаем общество, всегда понимали его и сегодня остаемся на той же позиции. Мы не имеем права быть неадекватными в отношениях с нашим населением и делать шаги, последствия которых не соответствуют достойному будущему нашей страны», — пояснил Коберидзе.

Он попросил председателя парламента поставить вопрос отзыва законопроекта на завтрашнем заседании бюро парламента. Председатель комитета Акакий Зоидзе поддержал эту инициативу.

«Я как член парламента могу поддержать Вас и поставить этот вопрос на заседании бюро. Комитет на данном этапе не имеет права принятия решения по данному вопросу, так как инициатором законопроеата является правительство», — заявил Зоидзе.

Он выразил уверенность, что после планируемых с правительством дискуссий будет принято соответствующее решение.

Напомним, что 28 октября в Грузии проходили выборы президента. На пост главы государства претендовали 25 человек, но так как ни один из них не набрал достаточного для победы в первом же туре количества голосов (50%+1), через две недели после объявления окончательных итогов голосования в первом туре состоится второй тур. Во второй тур вышли 2 показавших наилучшие результаты кандидата — поддержанная правящей партией «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили и кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе. Грузинские эксперты неудачу провластного кандидата на выборах связали как с ее «неадекватными» заявлениями, так и с непопулярными шагами и решениями правительства Грузии. Одним из таких шагов они назвали законопроект о культивации конопли, за которым оппозиция видит бизнес-интересы лидера правящей партии Бидзины Иванишвили.