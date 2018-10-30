Эксперты: вопрос о границе между Чечней и Ингушетией — в полномочиях КС РФ

Москва, , 18:43 — REGNUM Конституционный суд Ингушетии во вторник, 30 октября, признал незаконным договор о границе с Чечней, подписанный главами республик Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Соответствующее сообщение размещено на сайте суда.

Суд постановил, что заключенное 26 сентября соглашение без его утверждения на референдуме в Ингушетии «не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Республике Ингушетия».

Между тем депутаты Народного собрания Ингушетии отозвали запрос из Конституционного суда о проверке закона об утверждении границы с Чечней еще в понедельник, 29 октября. Также подано ходатайство об отводе судьи.

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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров прокомментировал решение Конституционного суда Ингушетии, признавшего соглашение об установлении границы с Чечнёй не соответствующим конституции республики, следующим образом: «Поступила информация, что Конституционный суд Республики Ингушетия принял решение об «отмене» Закона об утверждении соглашения, устанавливающего границы между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия. Нужно понимать, что сегодняшнее решение не отменяет соглашение, оно вступило в законное силу».

«Во избежание разногласий, ненужных споров и пересудов как внутри нашей республики, так и с Чечней договоры между нами, двумя субъектами РФ, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции РФ и исключительно Конституционным судом РФ. Соответствующий запрос о компетенции Конституционного суда Республики Ингушетия будет направлен в ближайшее время в Конституционный суд РФ», — цитирует слова Юнус-Бека Евкурова «Комсомольская правда — Северный Кавказ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договор о закреплении административной границы между регионами был подписан 26 сентября с столице Ингушетии Магасе. В документе указывалось, что республики произвели обмен «равноценными территориями».

Однако подписание документа сопровождалось протестами против передачи части территорий Ингушетии Чечне. Волнения продолжались и после заключения договора. После подписания договор должны были утвердить региональные парламенты. Чеченский парламент утвердил соглашение единогласно.

По сообщениям СМИ, Народное собрание Ингушетии также проголосовало в его поддержку. Однако позже, в день голосования, группа региональных депутатов сообщила, что 15 депутатов из 24, присутствовавших на заседании, проголосовали против. После голосования депутаты обратились с жалобами на фальсификацию его результатов в прокуратуру и Следственный комитет.

Кроме того, группа депутатов обратилась в Конституционный суд республики. В своем заявлении они указали, что закон фактически изменяет территорию Республики Ингушетия, «в связи с чем его принятие возможно только по результатам проведения референдума и после выяснения мнения населения муниципальных образований, границы которых меняются», а также пожаловались на нарушения во время голосования по закону о границе.

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«Конституционный суд региона должен проверять только свое региональное законодательство на соответствие местной конституции. Региональный Конституционный суд может дать оценку действиям своего парламента, но это все же не главный суд страны, он не уполномочен решать вопрос о границах между субъектами. А уж в ситуации правовой коллизии судьи просто обязаны были обратиться с запросом в Конституционный суд Российской Федерации, который бы проверил правовой акт на соответствие основному закону страны и вынес окончательное решение», — комментирует ситуацию адвокат Владимир Александров.

Его коллега, адвокат Даниил Берман, также считает, что «ситуация с утверждением соглашения об изменении границы с Чечней не может быть разрешена Конституционным судом Республики Ингушетия, поскольку тот просто не наделён такими полномочиями»

«Любая спорная ситуация должна разрешаться в соответствии с законом. Даже сама конструкция постановления КС Республики Ингушетия вызывает сомнения в правовой грамотности составителей. В одном пункте они постановили признать его (оспариваемый закон) не соответствующим конституции Республики Ингушетия, а в следующем пункте указали, что оспариваемое соглашение «без его утверждения на референдуме Республики Ингушетия не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Республике Ингушетия». Следовательно, неясно — если не соответствует конституции Республики, то как же оно может быть утверждено на референдуме? Полагаю, что в данном случае это попытка руками республиканского КС разрешить действительно спорную ситуацию. Но КС Республики Ингушетия вышел за пределы полномочий и в принципе не имел права постановить под сомнение законность оспариваемого соглашения об утверждении границ. В том числе вызывала бы вопросы и передача этого спора в КС РФ, поскольку тот рассматривает только вопросы о соответствии нормативно-правовых актов Конституции РФ. А так данный вопрос и не ставился», — отметил в своем комментарии Даниил Берман.

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