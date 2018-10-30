Эрдоган: Армия Турции вскоре начнет наступление к востоку от Евфрата

Анкара, , 18:42 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время турецкая армия начнет масштабную военную операцию против курдских Отрядов самообороны (YPG) на территории Сирийской Арабской Республики к востоку от Евфрата. Об этом Эрдоган заявил сегодня, 30 октября, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

По словам Эрдогана, Турция ни в коем случае не позволит силам, затеявшим «грязные игры с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вновь ввергнуть Сирию «в пучину кровавого хаоса».

«Мы уничтожим террористов и на востоке от Евфрата. Планирование и подготовка к этому уже завершены. Несколько дней назад ВС Турции даже нанесли первые удары по террористам в этом районе Сирии. В ближайшее время будут проведены более масштабные и эффективные операции по нейтрализации террористов», — сказал Эрдоган.

Напомним, что в Турции все курдские формирования считают террористическими.

Стоит отметить, что курдские силы пользуются покровительством со стороны США, так что своими действиями Эрдоган фактически бросает вызов Вашингтону.