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В Кургане изменена схема управления городом

Политика

В 2019 году здесь будет избран единственный мэр

Курган, 30 октября 2018, 18:54 — REGNUM  Депутаты Курганской областной думы в окончательном, втором чтении приняли изменения в закон «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области». С 30 октября 2018 года отменена двуглавая система управления городом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального представительного органа.

Глава столицы Зауралья будет избирается гордумой Кургана из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Нововведение применят после истечения полномочий нынешних главы города Сергея Руденко и руководителя администрации Кургана Андрея Потапова. Выборы единого главы Кургана планируются сразу же после избрания нового состава гордумы 8 сентября 2019 года. Кстати, на этот же день намечены выборы губернатора Курганской области.

Необходимость корректировки закона была обусловлена оптимизацией деятельности органов местного самоуправления на территории области.

Читайте ранее в этом сюжете: Курган переходит на одноглавую систему управления

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Реформа местного самоуправления
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