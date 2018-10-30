Узбекистан и Туркмения согласовали планы делимитации госграницы

Ташкент, , 18:09 — REGNUM Очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы между Узбекистаном и Туркменией состоялась с 24 по 30 октября в Нукусе, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе встречи стороны рассмотрели итоги совместных полевых топографо-геодезических работ на отдельных участках узбекско-туркменской государственной границы, а также согласовали дальнейшие совместные полевые работы», говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания, а по итогам переговоров подписан протокол.

До этого рабочие группы по вопросам госграницы встречались 2 — 8 октября в Туркменабаде, тогда были также согласованы сроки проведения дальнейших полевых работ.

Как сообщало ИА REGNUM, с приходом к руководству Узбекистаном Шавката Мирзиёева, в числе главных приоритетов своей внешней политики Узбекистан определил отношения с соседними странами, с которыми ранее у республики имелся ряд противоречий, в том числе по вопросу общей государственной границы.