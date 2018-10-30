Медведчук: Украина — страна-аутсайдер

Киев, , 18:00 — REGNUM Лидер политического движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук заявил, что в 90-е годы XX века Украина входила в десятку наиболее промышленно развитых государств мира, а в настоящее время является аутсайдером. Заявление Медведчука опубликовано сегодня, 30 октября, на сайте его движения.

Медведчук напоминает, что Советская Украина была членом Организации Объединённых Наций, поэтому по УССР приводятся данные международной статистики. Согласно этим данным, в 90-е годы XX века Украина входила в число десяти наиболее промышленно развитых стран мира.

«А сейчас наша страна среди аутсайдеров», — сетует Медведчу.

Он подчеркнул, что за время работы тех представителей украинской власти, которые наиболее активно выступают за евроинтеграцию, Украина превратилась в аграрно-сырьевой придаток западных государств. Произошло это в том числе из-за переориентации с рынков России и СНГ.

«За девять месяцев 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2013 года сократился на 25,3% и составил $34,5 млрд», — отмечает Медведчук.

Своим заявлением Медведчук прокомментировал слова первого вице-премьера Украины Степана Кубива, который заявил, что экономическое сотрудничество с Россией в советские времена якобы превратило Украину в «сырьевой придаток».

Стоит отметить, что на Украине все чаще звучат заявления о том, что страна утрачивает какие-либо шансы на развитие в XXI веке из-за катастрофы Евромайдана.

Так глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что если отбросить все эмоции, то Украина является «классическим фейл-кейсом», шансы которого выйти в лидеры падают в геометрической прогрессии год от года.