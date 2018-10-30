Кризис на Шри-Ланке: в Коломбо прошел митинг противников Сирисены

Коломбо, Шри-Ланка, , 18:04 — REGNUM Тысячи сторонников отстраненного президентом Шри-Ланки Майтрипалой Сирисеной премьер-министра Ранила Викрамасингхе вышли на митинг в Коломбо, 30 октября передает агентство Associated Press.

Митингующие требуют от президента Сирисены немедленного созыва парламента для преодоления политического кризиса.

«Мы собрались здесь, чтобы защитить демократию в стране», — заявил на митинге отстраненный премьер-министр Викрамасингхе.

Как сообщало ИА REGNUM, в субботу 27 октября президент Сирисена приостановил работу парламента Шри-Ланки, выступившего за Викрамасингхе.

Ранее Сирисена отстранил от власти премьер-министра Викрамасингхе и заменил его на бывшего президента Шри-Ланки Махинду Раджапаксу.

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