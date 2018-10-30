На министра образования Украины обратили внимание антикоррупционеры

Киев, , 17:50 — REGNUM Украинский министр образования и науки Лилия Гриневич получила предписание о нарушении закона от национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), сообщает 30 октября УНИАН.

Согласно сообщению, НАПК решило, что у ректора Полтавского национального технического университета им. Ю. Кондратюка Владимира Онищенко есть «неурегулированный потенциальный конфликт интересов», который может сказаться на его работе, что нарушает закон «О предотвращении коррупции». Агентство обязало Гриневич провести служебное расследование и устранить нарушение.

Напомним, ранее НАПК внесло предписания министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику и и.о. главы фонда госимущества Украины Виталию Трубарову за нарушение их подчиненными законодательства.

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