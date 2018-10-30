Кирилл: Автокефалия Украине — это удар по острову свободы православия

Москва, , 17:41 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что действия Константинопольского патриархата по предоставлению Украине автокефалии связаны с заказом на разрушение острова свободы, которым является Русская православная церковь. Об этом предстоятель Русской православной церкви заявил сегодня, 30 октября, на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово».

По словам патриарха Кирилла, заказ на разрушение единства Русской православной церкви имеет глобальное измерение.

«Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Когда мы говорим — 150 миллионов, это действительно так», — сказал глава РПЦ.

Он считает, что трагедия на Украине имеет мистическое измерение, так как атака на единство РПЦ — это атака на подлинный остров свободы.

«Несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы. Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей», — пояснил патриарх Кирилл.

Также патриарх Кирилл рассказал, как именно готовилась его закрытая встреча с константинопольским патриархом Варфоломеем в Стамбуле 31 августа, на которой тот высказал свою позицию «достаточно резко и радикально».

Кирилл поведал, что он предлагал Варфоломею встретиться в Швейцарии, но глава Константинопольского патриархата настаивал на том, чтобы встреча проходила в Фанаре. Глава РПЦ понял, что это желание «поставить на место», и в Москве его всячески отговаривали от визита.

«Но это унизительно для тех, кто обращает внимание на такие игрушки. Я готов пешком идти куда угодно, только чтобы предотвратить такое развитие событий, которое мы имеем сегодня», — сказал предстоятель Русской православной церкви.