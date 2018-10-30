Семеро членов экипажа судна «Норд» вернулись в Крым из украинского плена

Москва, , 17:29 — REGNUM Семерых российских моряков с захваченного украинскими пограничниками в Азовском море сейнера «Норд» обменяли на семерых украинских моряков судна «ЯМК-0041». Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Сообщается, что семеро российских граждан, которые были членами команды сейнера «Норд», обменяны на семерых граждан Украины, являвшихся членами команды судна «ЯМК-0041». На данный момент российские моряки уже в Крыму.

Напомним, что команда «Норда» состояла из 10 человек. Против них украинская сторона сфабриковала обвинения и держала фактически в плену. Только двоим членам команды удалось выбраться с Украины и вернуться в Крым. Теперь выбраться смогли девять.

К сожалению, капитан «Норда» Владимир Горбенко остается в плену на Украине. Там против него сфабриковано уголовное дело.

Москалькова выразила надежду, что в скором времени удастся вызволить и Горбенко.