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Экипаж крымского «Норда» отпустили домой

Политика

Российских моряков обменяли на задержанных украинских браконьеров

Экипаж крымского «Норда» отпустили домой
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Армянск, Крым, 30 октября 2018, 17:25 — REGNUM  Экипаж крымского судна «Норд» обменяли на задержанных в Крыму украинских браконьеров на пограничном пункте «Армянск» в Крыму на границе с Украиной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Совмине РК.

«Семь моряков «Норда» были отпущены взамен восьмерых членов экипажа судна «ЯМК-0041», которые были задержаны российскими пограничниками в мае этого года у берегов Крыма», — отметили в крымском правительстве.

Капитаны «Норда» и «ЯМК-0041» в обмене не участвовали. Они продолжают находиться соответственно на территориях Украины и России.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские пограничники захватили экипаж рыболовецкого судна «Норд» с десятью членами экипажа 25 марта в нейтральных водах Азовского моря.

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