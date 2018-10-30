Тимошенко обещает лишить Донбасс «особого статуса» и «общей амнистии»

Киев, , 17:19 — REGNUM Новая Конституция Украины сохранит за страной унитарный статус, не допустит особого статуса Донбасса и станет частью пути к миру. Об этом 30 октября заявила глава украинской парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко на презентации Новой стратегии мира и безопасности в Киеве. При этом она пообещала, что жители отдельных регионов Донбасса не получат «общей амнистии».

«Никакой общей амнистии без разбора. Никакого особого статуса ни для Донецкой, ни для Луганской областей быть не может. Нам нужна новая Конституция, которая даст полномочия и свободу всем общинам в Украине, но оставит наше государство унитарным. Никакого федерализма не будет допущено, потому что это путь к новому сепаратизму», — сказала Тимошенко.

Она напомнила, что фракция «Батькивщина» выступает против закона Украины «об особом статусе» Донбасса.

«Наша команда не голосовала за это в Верховной Раде, потому что это и есть реальное замораживание конфликта, это и есть частичный отказ от нашей территории и сохранение влияния страны-агрессора на нашей земле», — сказала Тимошенко.

Политик пообещала создать на освобожденной территории Донбасса «десятки тысяч рабочих мест, модернизировать экономику, восстановить жилье и гражданскую инфраструктуру». При этом Тимошенко призвала Киев официально признать жертвами вооруженного конфликта всех лиц, которые были вынуждены покинуть отдельные регионы Донбасса и Крым.

«Мы введем прозрачный порядок установления права собственности на жилье, землю и имущество и вернем людям то, что у них нечестно, используя оружие, забрали. Будет также создан фонд выплат материальной компенсации, в частности на лекарства и медобслуживание. Мы введем упрощенные административные процедуры получения и восстановления всех необходимых для жизни документов для вынужденных беженцев, чтобы они могли получить полноценные украинские документы — паспорт и все остальное», — добавила Тимошенко.

Она заявил, что «жители Донбасса считают себя украинцами, поскольку преимущественное большинство из них выехали на территорию Украины, чтобы защитить и развивать страну».

«Нам много десятилетий говорили, что на территории Донбасса живут не совсем украинцы, там живут люди, которые видят будущее с Россией. Нам говорили, что они, возможно, и хотели этой оккупации. Все это полностью опровергается тем, куда поехали украинцы из Донбасса после его оккупации. Они побежали на свою родную землю — в Украину, а не в Россию. Два миллиона граждан Украины, которые спасались от войны, приехали к нам домой, оставив все. И сегодня вместе с нами пытаются защищать и строить Украину. Я думаю, то же касается и жителей Крыма», — подытожила Тимошенко.

Ранее, 4 октября 2018 года, парламент Украины продлил действие закона № 9153 «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до 31 декабря 2019 г.

Напомним, по состоянию на 29 октября 2018 года министерство социальной политики Украины зарегистрировало 1 млн 522 тыс. 743 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из Донбасса и Крыма.

«По состоянию на 29 октября 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 522 743 переселенцы из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым», — говорится в сообщении пресс-службы минсоцполитики.