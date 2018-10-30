Тимошенко обещает заставить Россию заплатить за «агрессию»

Киев, , 17:13 — REGNUM Глава украинской парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, «что Россия как стран-агрессор возместит все убытки, причиненные Украине и ее гражданам за военные действия». Об этом Тимошенко заявила 30 октября на презентации Новой стратегии мира и безопасности.

«Россия заплатит сполна за агрессию, за смерть наших воинов и мирных граждан, за их изуродованные судьбы и искалеченное здоровье, за нарушение прав человека, за украденное частное и государственное имущество», — сказала Тимошенко.

Она призвала украинскую дипломатию «активно отстаивать нарушенные Россией права государства и её граждан в международных судебных институтах, прежде всего, в Международном суде ООН, Международном уголовном суде, Европейском суде по правам человека».

Тимошенко отметила, что ее команда установила и задокументировала несколько тысяч фактов причинения вреда конкретным гражданам, что позволит воинам, которые получили ранения, семьям погибших и вынужденным переселенцам получить компенсации от России.

«Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанная, по практике ЕСПЧ, превысит 100 млрд евро», — рассказала Тимошенко.

Она также проинформировалао начале формирования военного кабинета, который будет заниматься развитием стратегии мира для Украины.

«Объявляю начало формирования военного кабинета, состав которого будет обнародован до президентских выборов. Страна должна увидеть состав будущего военного кабинета», — сказала Тимошенко.

Как сообщалось, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что «Россия несет ответственность за нарушение прав украинских инвесторов в Крыму и должна заплатить им 159 млн долларов компенсации. Это первое в истории решение, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию за действия в Крыму. На российские деньги могут рассчитывать 18 украинских компаний и одно физическое лицо, имя которого не называется. Среди них телерадиокомпания Жиса, входившая в группу 1+1 медиа».