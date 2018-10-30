Новый праздник Польши: в честь независимости или братьев Качиньских?

Станислав Стремидловский, , 17:10 — REGNUM

Сейм Польши принял решение установить 12 ноября 2018 года выходным днем в стране, сообщает Express Bydgoski (Быдгощ). Официальное объяснение таково: новый национальный праздник посвящен 100-летию восстановления независимости Польши. Однако издание уверенно, что на самом деле депутаты сделали приятное председателю правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярославу Качиньскому. В пользу решения проголосовали 233 депутата, против — 105, 77 — воздержались. Противники принятия закона о национальном празднике 12 ноября считают, что он является необоснованным и даже незаконным. 11 ноября выпадает на воскресенье, а оно и так выходной. Отсюда идея политиков PIS о введении нового национального праздника, хотя 12 ноября магазины будут открытыми, равно как аптеки и государственные больницы. Но некоторые увидели второе дно в действиях депутатов правящей партии. Многие поляки помнят фильм Корнеля Макушинского «О тех, кто украл Луну». Так, вот, премьера фильма состоялась 12 ноября 1962 года. Это означает, что 12 ноября 2018 года исполнится ровно 56 лет с момента премьеры фильма, в котором главные роли сыграли братья-близнецы Качиньские, Ярослав и погибший в авиакатастрофе под Смоленском президент Польши Лех Качиньский. Польские блогеры считают потому, что дата нового национального праздника была выбрана не случайно. А некоторые утверждают, что 12 ноября назначили нерабочим днем, чтобы отпраздновать премьеру фильма, в котором сыграли близнецы. Конечно, заключает портал, такого рода комментарии следует воспринимать с иронией, однако для зубоскалов это хорошая возможность немного поддеть главу «Права и Справедливости».

Солдаты Северо-Восточного дивизиона готовятся к международным учениям «Анаконда 18» в Польше, которые завершаться в декабре, передает Dziennik Elblaski (Эльблонг). С 22 по 25 октября в казармы Эльблонга прибыли солдаты и офицеры из различных команд и подразделений, как польских, так и иностранных. В рамках подготовки к учениям проведено несколько различных тренировок, в частности обучение солдат, которые в ходе «Анаконды 18» будет задействованы в группе LOCON — Low Command. Кульминацией подготовки стала отработка синхронизации (CAR — Combined Arms Rehersal), которая состоялась 25 октября. Ее цель состояла в том, чтобы координировать действия единиц, которые во время учений будут подчиняться командиру дивизиона. Помимо солдат в отработке приняли участие также командующий Северо-Восточного корпуса генерал Славомир Войчеховский вместе с группой офицеров 7-й механизированной бригады из Чехии под командованием подполковника Зденека Микула, заместителя командира 15-й механизированной бригады (Гижецк) полковником Богданом Рыцерским, начальником штаба литовской бригады «Железные волки» подполковником Аурелием Мотеюнасом, командиром 11-го Мазурского артиллерийского полка полковником Робертом Матусеком и другими. Учения «Анкадонды 18» станут крупнейшим упражнением польских вооруженных сил в 2018 году. Это будет проверка возможности сотрудничества командных органов вооруженных сил Республики Польша с подразделениями и отдельными элементами командных структур НАТО с участием министра национальной обороны Польши. В маневрах задействованы солдаты из десяти стран Североатлантического альянса, его командные структуры и силы. На территорию Польши прибудут около 12 500 солдат и около 5000 военнослужащих из Эстонии, Литвы и Латвии, а также стран Балтийского моря. «Анаконда 18» будет проводиться на польских полигонах, международном воздушном пространстве и в Балтийском море. Впервые в истории учения задействуют Эстонию, Литву и Латвию. Маневры разделены на два этапа: LIVEX — с войсками с 7 по 16 ноября, CPX — компьютерное моделирование с 26 ноября по 6 декабря. Ему будет предшествовать штабное упражнение (TTX), в ходе которого наиболее командиры НАТО и вооруженных сил Польши будут отрабатывать процедуры передачи ответственности за проведение операций в национальной, коалиционной и союзнической раскладах. Важным элементом этого упражнения будет проверка Международной группой сертификации способности командования Северо-Восточного дивизиона действовать в соответствии со стандартами оценки готовности к боевым действиям (CREVAL).

Хелмно снова станет ареной больших военных учений, информирует Gazeta Pomorska (Быдгощ). 7 ноября начнутся маневры в рамках «Анаконды 18», которые продлятся до 6 декабря. В Куявско-Поморском воеводстве планируется только переправа подразделений бронетанковых войск через Вислу в районе Хелмно. Операции будут выполняться инженерными подразделениями, обеспечивающими пересечение водного рубежа, а также бронетанковыми силами, которые будут форсировать реку со вспомогательными подразделениями. Учения на Висла в районе Хелмно пройдут три раза: 10, 13 и 15 ноября.

Начался следующий этап тренировки Trident Juncture 2018, пишет Nowa Trybuna Opolska (Ополе). В Норвегии собраны значительные силы НАТО, в их развертывании помогали солдаты из 10-й Опольской логистической бригады. Trident Juncture 2018 — это крупнейшие учения Североатлантического альянса за последние годы. В них принимают участие около 50 тысяч солдат из 31 страны, 130 самолетов, 70 кораблей и более 10 тысяч военных машин. 2 октября началась переброска военной техники из морских портов на полигоны. Одним из подразделений, которое занимается этим, является команда под командованием поручика Михала Кулявяка. «Только с 15 по 21 октября наша команда решила восемь задач на маршруте Ригге — Фредрикстад — Рена — Риге, — заявил Петр Плученник из 10-й бригады. — Наши солдаты перевозили оборудование датчан, французов и немцев. В ходе работ логисты Ополя сотрудничали с американскими, голландскими, немецкими, французскими и норвежскими солдатами, благодаря чему приобрели новый опыт и узнали о возможностях транспортного оборудования коалиции, а также смогли ознакомиться с дорожной инфраструктурой Норвегии». С 28 октября польские военные начнут перевозить из полигонов в порты возвращающихся на родину коллег.

Вскоре польские полицейские начнут массово сдавать кровь, рассказывает Gazeta Olsztyńska (Ольштын). Не исключено также, что они прекратят пользоваться на службе личными телефонами. Это проводится в рамках акции протеста, которая набирает размах по всей стране. «Заинтересованных в акции нашлось много, мы еще не подсчитывали, сколько именно, но реагируют быстро, — говорит глава отделения профсоюза полицейских в Ольштыне Славомир Конюший. — Наша акции связана с обретением Польшей независимости. Наши предки проливали кровь в борьбе с захватчиками, мы проливаем кровь в борьбе с пропагандой и надменностью властей. Докажем, что не хуже наших предков. Сто лет тому назад свобода была запечатлена кровью, кровью запечатаем и наше достоинство». Речь идет о символических действиях. Полицейские планируют провести свою акцию 9 и 10 ноября, в эти два дня они будут массовой сдавать кровь и потому не выйдут на дежурство. К ним собираются присоединиться пожарные, пограничники и сотрудники тюремной службы. Заместитель министра внутренних дел Польши Ярослав Желинский заявляет, что МВД «всегда готово подписать соглашение с профсоюзами «людей в форме», что включают дополнительное повышение и 100% оплату сверхурочной работы. Однако полицейские недовольны, по их мнению, дьявол кроется в деталях — реализация уступок будет зависеть от доброй воли министра и выделяемых денег. «Люди в форме» протестуют уже в течение нескольких месяцев. Они требуют увеличения заработной платы на 650 злотых с января 2019 года, а в этом году — на 500 злотых, разовую индексацию заработной платы, возврат к нормам выхода на пенсию до реформы 2013 года и возвращения выплат сверхурочных и больничных в размере 100% от заработной платы.

Жители Домброва-Гурнича провели в субботу, 27 октября, акцию в защиту памятника Героям Красных Знамен, который стоит в самом центре города, сообщает Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Беспокойство горожан вызвало суждение Института национальной памяти, которое рекомендует убрать монумент, который в 1991 году местные жители переименовали в памятник Джими Хендриксу. По словам директора Бюро по увековечиванию памяти битв и мученичества Института национальной истории Адама Сивека, «объект был открыт 8 ноября 1970 года — эта дата не была случайной, так она знаменует годовщину начала коммунистической революции в России». Таким образом, говорит Сивек, «памятник явно соотнесен с «героям» этих событий и истории коммунистического движения. На наш взгляд, неприемлемо, что в 100-летие восстановления независимости Польши в общественном пространстве большого польского города существует памятник, посвященный коммунистам». Но многие жители Домброва-Гурнича выступают против сноса. Они согласным в том, что «это история нашего города и вы не можете стереть ее». Тем более, отмечает один из активистов, что монумент посвящен рабочим, которые сражались против царизма, как эксплуататора и угнетателя польской нации.

Львовский областной совет потребовал удалить статуи львов со львовского Кладбища Орлят, передает Dziennik Polski (Краков). В заявлении депутаты назвали их «символом польской оккупации Львова» и заявили, что они были установлены незаконно. «Стремление тайно установить памятники польской оккупации Львова происходят на фоне уничтожения украинских памятников в Польше, что делается с молчаливого согласия польских местных властей», — можно прочитать в заявлении Львовского областного совета, содержание которого было передано Польским агентством печати. В следующем абзаце говорится, что «интенсивные усилия польской стороны по размещению скульптур львов на Кладбище Орлят (…) являются элементом систематической стратегии части польской политической сцены, которая пытается использовать шовинистические и имперские настроения, в том числе против Львова». Министерство иностранных дел Польши протестовало против незаконного удаление львов. Спор по поводу этих статуй, убранных в 1971 году советскими властями, длится многие годы. Львы вернулись на кладбище в 2015 году и должны были пройти реставрацию, которая пока не начата. Скульптуры были покрыты деревянными щитами. В июле житель Кракова хотел «освободить львов» и уничтожил защитное покрытие, за что был задержан полицией.

Лодзинские работодатели все чаще решают нанимать иностранцев, причем не только из соседних стран, но не все гастарбайтеры работают законно, рассказывает Dziennik Łódzki (Лодзь). Об этом свидетельствуют проверки инспекции труда. Только в прошлом году инспекторы провели 484 рейдов. По их словам, в 2017 году 8890 иностранцев из 58 стран миры работали в проверяемых компаниях (в 2016 году их было 4177). Все больше и больше приезжих заняты в сфере сельского хозяйства, лесного и охоты. В прошлом году начали появляться те, кто прибыл благодаря агентствам по трудоустройству. У некоторых иностранцев нет контрактов, боссы не платят за них взносы социального страхования. Проверки показывают, что каждый десятый украинец работает в Лодзинском воеводстве незаконно. Чаще всего гастарбайтеров нанимают «в черную» в небольшие компании, в которых насчитывается от 10 до 49 человек. Больше всего нарушений зафиксировано на строительных площадках — почти 15%, далее идет производство — 9,4%.

С января по август этого года импорт угля в Польшу составил 12,6 млн тонн, пишет Głos Wielkopolski (Познань). Это на 70%, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году поставки иностранного угля обещают быть рекордными, причем большая часть его — из России. Однако в Великопольском воеводстве от российского угля отказываются. Большинство угольных складов воеводства гарантируют, что они продают продукт исключительно польский, произведенный Polską Grupę Górniczą Sp. z o. o. Węglokoks Kraj, Katowicki Holding Węglowy SA, Południowy Koncern Węglowy SA lub Przedsiębiorstwo Górnicze «Silesia» Sp. z o.o. По словам одного из продавцов, клиенты не хотят покупать российский уголь, потому что он «низкокалорийный и загрязненный». Хороший польский уголь продается в среднем за 900 злотых за тонну, русский стоит на 100 — 150 злотых меньше. Если среднему хозяйству требуется 3−5 тонн в отопительный сезон, экономия значительна. По мнению оптовиков, неудивительно, что импорт угля является прибыльным, однако его нельзя купить непосредственно у шахты, только с помощью обширной сети брокеров. Что-то не так, если уголь, который везут издалека, несмотря на транспортные расходы продается намного дешевле нашего, который под рукой, да еще и зарабатывают деньги на угле. Согласно последним данным Евростата, только в августе Польша получила 1,44 млн тонн иностранного угля, в том числе 1,23 млн тонн из России, сообщает Parkiet. Импорт российского угля вырос более чем на 90%. В этом году в больших количествах Польша также импортирует уголь из США и Колумбии. Если такие темпы сохранятся, то по итогам 2018 года, возможно, в страну ввезут рекордные 17 миллионов тонн импортного угля.