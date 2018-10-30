Новые планы Трампа о гражданстве противоречат конституции США — конгрессмен

Вашингтон, , 17:11 — REGNUM Намерение Дональда Трампа прекратить получение американского гражданства рожденными в США детьми нелегальных мигрантов противоречит конституции США, заявил конгрессмен Марк Висей 30 октября в твиттере.

«14-я поправка гарантирует гражданство всем людям, родившимся на американской земле. Планы президента прекратить выдачу гражданства по праву рождения — неконституционны. Его продолжающиеся попытки разрушить семьи мигрантов и подорвать наши национальные законы не сработают», — уверен конгрессмен.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается подписать закон о лишении прав на американское гражданство детей, рожденных в семьях нелегальных мигрантов. По словам главы Белого дома, дети нелегальных мигрантов не должны иметь права становиться полноценными гражданами Соединенных Штатов — по словам Трампа, «это смешно».