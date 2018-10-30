Тимошенко: Вопрос интеграции Украины в НАТО должен решаться на референдуме

Киев, , 16:59 — REGNUM Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что вопрос интеграции страны в НАТО должен решаться на всеукраинском референдуме. Об этом она заявила 30 октября, выступая на форуме «Новая стратегия мира и безопасности» в Киеве.

По словам Тимошенко, вопрос членства Украины в НАТО сегодня «все ещё разделяет Украину».

«Решать его окончательно нужно в зале Верховной рады, включая эту норму в изменения в Конституцию, а также на всеукраинском референдуме», — приводит её слова «Интерфакс-Украина».

Как передавало ИА REGNUM, в конце сентября Верховная рада большинством голосов приняла законопроект о внесении изменений в конституцию Украины, закрепляющий в основном законе движение страны в НАТО и ЕС.

Документ был передан на рассмотрение в Верховный суд Украины. Затем парламент должен будет повторно провести голосование по законопроекту.

Читайте ранее в этом сюжете: Верховная рада отложила на полгода изменение конституции Украины