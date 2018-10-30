Экс-губернатору Курской области прокладывают путь в Совфед

Курск, , 16:52 — REGNUM Курская областная дума на заседании 30 октября приняла законопроект, по которому депутаты, избранные по партийному списку, могут повторно участвовать в распределении мандатов, сообщил «Коммерсантъ».

В 2016 году, когда формировался шестой созыв облдумы, список «Единой России» возглавлял глава региона Александр Михайлов, сразу после выборов от депутатского кресла отказавшийся. 11 октября 2018 года он ушёл в отставку, а временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Роман Старовойт.

Эксперты предполагали, что после отставки Михайлов получит почётную «пенсию» в виде номинальной политической должности — например, в Совете Федерации. Однако для этого ему сначала нужно стать депутатом областной думы, состав которой уже сформирован.

Теперь у депутата, который досрочно сложит полномочия и откроет Михайлову путь в облдуму, будет возможность вернуться на прежнее место, когда экс-губернатор станет сенатором. Руководство «Единой России» уже заявило, что такую комбинацию не одобрит и будет выступать против возвращения «депутата-отказника». Однако проект был принят 30 голосами курских депутатов из 35, и для ротации нужно лишь найти подходящую кандидатуру.

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