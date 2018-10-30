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Меркель встретилась с африканскими лидерами в Берлине

Политика

Госпожа канцлер хочет «говорить с Африкой»

Меркель встретилась с африканскими лидерами в Берлине
Иван Шилов © ИА REGNUM
Канцлер Германии Ангела Меркель

Берлин, 30 октября 2018, 17:09 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель ведет переговоры с лидерами 11 африканских государств в рамках саммита в Берлине, 30 октября передает агентство Associated Press.

Как заявила фрау Меркель во время открытия встречи, саммит направлен на то, чтобы «не только говорить о Африке, но и говорить с Африкой».

В саммите, который возглавляет госпожа канцлер, участвуют представители Бенина, Ганы, Гвинеи, Египта, Кот-д'Ивуара, Марокко, Руанды, Сенегала, Того, Туниса и Эфиопии.

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