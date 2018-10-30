В Ярославском правительстве появится еще один департамент

Ярославль, , 16:29 — REGNUM Председатель правительства Ярославской области подписал постановление об образовании департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новый департамент начинает работу 1 января 2019 года. Ему частично передаются полномочия департамента общественных связей Ярославской области — по организации взаимодействия губернатора области, правительства и органов исполнительной власти с органами местного самоуправления муниципальных образований, обеспечение реализации общих принципов организации местного самоуправления.

Фактически это наследник двух департаментов, упраздненных ранее: департамент региональной политики был создан при губернаторе Анатолии Лисицыне, возглавлял его Павел Зарубин. После того, как регион возглавил Сергей Вахруков, департамент ликвидировали, появился департамент территориального развития, которым руководил Юрий Бойко. Впоследствии его также упразднили.